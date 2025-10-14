Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 20: Ein perfider Plan
45 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 16
Der 20-jährige Gabriel Perez wird gegen fünf Uhr morgens vor einem McDonald's erschossen. Die Überwachungskameras zeigen, wie ein SUV auf ihn zurast und der Fahrer auf den jungen Skateboarder feuert. Dann stellt sich heraus, dass das Opfer einen Flirt mit einer verheirateten Frau hatte. Sie hat ihm in der Nacht verzweifelte Hilferufe geschickt. Er wollte ihr helfen und wurde Opfer eines perfiden Plans ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Blue Ant Media
Enthält Produktplatzierungen