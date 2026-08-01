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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Bei Umzug Mord

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 3vom 25.08.2026
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 3: Bei Umzug Mord

45 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 16

Der 25-jährige Dion Smith wird in seiner Wohnung ermordet. Früher drogenabhängig und arbeitslos, hatte er sein Leben mittlerweile im Griff und arbeitete als Betreuer in einem Reha-Zentrum für Suchterkrankungen. Da es keine Hinweise auf einen Einbruch gibt, muss er seinen Mörder wohl gekannt haben. Die Ermittler schauen sich die Bilder der Flurkamera vor Smith' Wohnung an und sehen einen unbekannten Mann, der mit einer Waffe flüchtet ...

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