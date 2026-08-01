Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 4: Der Trophäenjäger
45 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 16
Im März 2021 wird die 21-jährige Denita Barrett erdrosselt in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Mutter von zwei Kindern arbeitete als Prostituierte. Eine Woche später stirbt die 37-jährige Ashley Lambert in einem Motelzimmer. Auch sie wurde erwürgt. Die vierfache Mutter hatte Drogenprobleme und war obdachlos. Auf einem Überwachungsvideo entdecken die Ermittler einen Mann, der einen roten Hoodie sowie eine Gesichtsmaske trägt ...
Weitere Folgen in Staffel 10
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media