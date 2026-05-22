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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Viereinhalb Minuten

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 10vom 22.05.2026
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 10: Viereinhalb Minuten

47 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12

Der zweifache Vater Larry Howse wird eines Abends in der Garage seines Wohnhauses niedergeschossen. Auf den Überwachungskameras entdeckt die Polizei, dass der Geschäftsmann von zwei unbekannten Angreifern regelrecht exekutiert wurde. Doch wer hatte es auf den Mann abgesehen?

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