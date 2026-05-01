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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Trio Infernale

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 11vom 29.05.2026
Trio Infernale

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 11: Trio Infernale

47 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12

Die 28-jährige Ivanice Harris verschwindet während ihres Urlaubs auf Hawaii spurlos. Die Ermittler verfolgen ihre Spur bis zu einem Hotel in Waikiki, das mit Überwachungskameras ausgestattet ist. Können sie mithilfe der Videohinweise die Frau finden?

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