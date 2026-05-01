Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 11: Trio Infernale
47 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12
Die 28-jährige Ivanice Harris verschwindet während ihres Urlaubs auf Hawaii spurlos. Die Ermittler verfolgen ihre Spur bis zu einem Hotel in Waikiki, das mit Überwachungskameras ausgestattet ist. Können sie mithilfe der Videohinweise die Frau finden?
Weitere Folgen in Staffel 7
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media