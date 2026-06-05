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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Der Preis für die neue Liebe

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 14vom 05.06.2026
Der Preis für die neue Liebe

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 14: Der Preis für die neue Liebe

47 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

Als die 30-jährige Kira Steger nicht zu ihrer Schicht in einem Bekleidungsgeschäft eines Einkaufszentrums in Minnesota erscheint, rufen ihre besorgten Kollegen ihren Ehemann Jeff an. Er hat seine Gattin allerdings seit dem Morgen nicht mehr gesehen. Schließlich wird Kiras Auto auf dem Parkplatz der Mall gefunden und in der Nähe werden blutgetränkte Gegenstände entdeckt. Liefert die Überwachungskamera den Ermittlern Hinweise, die zur Klärung des Falls beitragen können?

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