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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Mord auf dem Highway

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 15vom 12.06.2026
Mord auf dem Highway

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 15: Mord auf dem Highway

47 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12

Die Polizei wird zu einem Unfall auf einem Highway in West Chester gerufen. Dort finden sie die 18-jährige Bianca Roberson tot am Steuer ihres Wagens auf. Wenig später stellt sich heraus, dass es sich nicht um einen einfachen Verkehrsunfall handelt. Augenzeugen beschreiben einen roten Pick-up-Truck, der mit Höchstgeschwindigkeit vom Unfallort geflüchtet ist, doch niemand hat sich das Nummernschild gemerkt. Das Überwachungsmaterial ist ihre einzige Hoffnung, den Fall zu lösen.

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