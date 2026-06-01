Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 16: Falsche Liebe
47 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12
Im texanischen Galveston werden zwei Leichen neben einem Müllcontainer eines Lebensmittelladens gefunden. Die Opfer sind Crystal Jackson und ihre Partnerin Britney Cosby. Die Frauen lebten allerdings 50 Meilen entfernt in Houston. Die Ermittlungen kommen nur langsam in Gang, doch schließlich liefern die Überwachungskameras entscheidende Hinweise.
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media