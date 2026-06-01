Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 20: Die Hinrichtung
47 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12
In Farmville, North Carolina, findet das brutalste Verbrechen statt, das die Gemeinde je gesehen hat. Drei Mitglieder einer Familie, darunter ein Teenager, wurden kaltblütig erschossen, und das Grauen ist noch nicht vorbei. Die Ermittler müssen einer Spur von Überwachungsvideos folgen, um die Mörderbande zur Strecke zu bringen und ihren Amoklauf zu beenden.
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media