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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Die unbekannte Tote

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 4vom 10.04.2026
Die unbekannte Tote

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 4: Die unbekannte Tote

47 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12

Die Polizei findet eine verbrannte Frauenleiche in einer Sackgasse in Pierce County, Washington. Ohne Anhaltspunkte zur Identität der Toten stehen die Beamten vor einer Herausforderung - erst mithilfe von Überwachungskameras können sie das Zuhause der Frau ausfindig machen und entdecken außerdem das Gesicht ihres kaltblütigen Killers. Doch können sie diesen schnappen, bevor er erneut mordet?

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