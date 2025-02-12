Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 12: Falsches Vertrauen
47 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12
Sandra Cantu wächst wohlbehütet in einer Wohnsiedlung in Tracy/Kalifornien auf. Als das achtjährige Mädchen eines Tages spurlos verschwindet, suchen die Polizei und hunderte Helfer tagelang die Umgebung ab - ohne Erfolg. Die Ermittler schauen sich die Aufnahmen einer Überwachungskamera an. Eine merkwürdige Notiz bringt sie schließlich auf die richtige Spur.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi, Dokumentation
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Blue Ant Media
Enthält Produktplatzierungen