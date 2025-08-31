Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 19: Der Todesengel
47 Min.Folge vom 31.08.2025Ab 12
Als sich im texanischen Christus Trinity Mother Frances Hospital unerklärliche Todesfälle häufen, führt das Krankenhaus eine interne Untersuchung durch. Dabei gerät der Pfleger Will Davis ins Visier. Hat er tatsächlich die Patienten mit voller Absicht getötet?
Genre:Reality, Krimi, Dokumentation
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12
