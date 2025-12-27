Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 5Folge 9vom 27.12.2025
60 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 6

Im Halbfinale zaubern die verbliebenen Bäckerinnen und Bäcker herrliche Frühstücksleckereien. In der Technikrunde stehen gefüllte Profiterole auf dem Programm. Zum krönenden Abschluss gibt es Piñata aus Keksteig - ein absoluter Knaller. Wer schafft es ins große Finale?

sixx
