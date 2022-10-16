Im Halbfinale wird Geschichte geschrieben: So ein Rezept gab es noch nie!Jetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 7: Im Halbfinale wird Geschichte geschrieben: So ein Rezept gab es noch nie!
114 Min.Folge vom 16.10.2022Ab 6
Im Halbfinale leisten die Bäcker:innen in der ersten Aufgabe einen Beitrag zur Rettung der heimischen Bienen. Es gilt nämlich eine Torte zu backen, in der ein ausgewählter, regionaler Honig geschmacklich dominiert. Die Technische Prüfung ist ganz besonders: Enie bringt als Aufgabe Zitronen-Tartelettes mit und ist gleichzeitig das sprechende Rezept! Die Highlight-Aufgabe bedient einen neuen Trend am Backhimmel: Aus einem aufgeschlagenen Buch sollen modellierte Motive herausragen.
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen