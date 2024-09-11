Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen

Versteckte Botschaften und leckere Zeitreisen

SAT.1Staffel 12Folge 3vom 11.09.2024
Versteckte Botschaften und leckere Zeitreisen

Versteckte Botschaften und leckere ZeitreisenJetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 3: Versteckte Botschaften und leckere Zeitreisen

117 Min.Folge vom 11.09.2024Ab 6

In der ersten Aufgabe verstecken die Hobbybäcker Botschaften mithilfe eines Streifens Folie in ihren Torten. Erst bei der Verkostung werden die von einem Creme-Einstrich verdeckten Nachrichten gelüftet. Die Torte soll thematisch passend zur Botschaft dekoriert sein. Außerdem zeigt Betty eine anspruchsvolle Teigverarbeitungstechnik, die von den Kandidaten aus dem Kopf repliziert werden soll. Entstehen soll ein Kranz aus Teig-Fischen mit Cheesecake-Füllung und Streusel-Dekor.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen
SAT.1
Das große Backen

Das große Backen

Alle 11 Staffeln und Folgen