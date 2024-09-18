Tierische Leckereien und köstlicher SpielspaßJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 4: Tierische Leckereien und köstlicher Spielspaß
115 Min.Folge vom 18.09.2024Ab 6
Die Hobbybäcker wagen sich unter dem Motto "Tierisch süßes Kleingebäck" an Macarons, Donuts oder Windbeutel. Außer Cupcakes ist hier alles erlaubt, solange ein Vorbild aus der Tierwelt zu erkennen ist und ein süßes Gebäck entsteht. Bei der Technischen Prüfung geht es hingegen salzig weiter. Betty und Christian wünschen sich "Herzhafte Knusperstangen", die aus Plunderteig hergestellt und akkurat touriert werden müssen.
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
