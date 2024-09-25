Süßes Gold und fruchtige Arrangements in der BackstubeJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 5: Süßes Gold und fruchtige Arrangements in der Backstube
113 Min.Folge vom 25.09.2024Ab 6
Die fünfte Woche startet besonders süß, denn die erste Aufgabe lautet "Karamell kreativ". Geschmacklich sollen die Kandidaten das süße Gold in den Mittelpunkt stellen und auch optisch die vielseitige Einsetzbarkeit beweisen. In der Technischen Prüfung werden Biskuitrollen in Form von Buntstiften hergestellt. Dafür wird Biskuit schwarz und pastellfarben eingefärbt und in geraden Streifen aufdressiert. Wer bekommt Bestnoten und wer muss in der letzten Aufgabe alles rausholen?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen