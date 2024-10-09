Herbst-Stimmung im HalbfinaleJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 7: Herbst-Stimmung im Halbfinale
100 Min.Folge vom 09.10.2024Ab 6
Nur noch wenige Kandidaten backen um den großen Titel und werden im Halbfinale noch einmal ordentlich auf den Prüfstand gestellt. Die Hobbybäcker wagen sich an Flammkuchen. Der typisch dünn ausgerollte Teig soll mit einem kreativen Belag ihrer Wahl ausgarniert präsentiert werden. In der Technischen Prüfung wird es heiß und fettig. Die Jury wünscht sich "Knusprige Lotusblüten". Wer schafft den Sprung ins große Finale?
