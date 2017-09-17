Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

SAT.1Staffel 5Folge 2vom 17.09.2017
45 Min.Folge vom 17.09.2017Ab 6

Betty hat sich für die Kandidaten eine besonders raffinierte Prüfung überlegt: Sie sollen einen Kranz aus Windbeuteln herstellen, der genau 26 Zentimeter Durchmesser hat und nach dem Backen mit einer leckeren Creme gefüllt und mit Erdbeerglasur überzogen wird. Das Highlight der heutigen Sendung sind Kuchenklassiker - allerdings deftig interpretiert. Wem gelingt eine delikate Kreation aus Brand-, Hefe- oder Blätterteig mit einer herzhaften Note?

