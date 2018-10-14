Sizilianische Spezialitäten und floristische TortenJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 6: Sizilianische Spezialitäten und floristische Torten
102 Min.Folge vom 14.10.2018Ab 6
Tartes sind sowohl herzhaft als auch süß ein Genuss. Die Hobbybäcker sollen die Jury mit einer delikaten Eigenkreation überzeugen. Anschließend wünscht sich Christian perfekte Cannoli. Die frittierten Teigröllchen müssen mit zweierlei Cremes gefüllt und außen schön knusprig sein. Zum Abschluss ist Geschick gefragt: Beim Flowerpot Cake gilt es, einen möglichst realistischen süßen Blumentopf mit fein modellierten Blüten und sorgsam gestalteten Details zu zaubern.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen