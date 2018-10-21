Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen

Internationale Käsekuchen und Kristall-Torten im Halbfinale

SAT.1Staffel 6Folge 7vom 21.10.2018
Internationale Käsekuchen und Kristall-Torten im Halbfinale

Internationale Käsekuchen und Kristall-Torten im HalbfinaleJetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 7: Internationale Käsekuchen und Kristall-Torten im Halbfinale

101 Min.Folge vom 21.10.2018Ab 6

"Cheesecake international" lautet die Devise! Die Hobbybäcker haben die Aufgabe, aus dem traditionellen Käsekuchen, der weltweit mannigfach abgewandelt wurde, ein facettenreiches internationales Ensemble zu kreieren. Der Clou: eine landestypische Zutat darf nicht fehlen! Bei Betty geht es mit einer "Amerikaner-Speed-Challenge" weiter, die technisches Geschick abverlangt. Das Highlight zum Schluss: eine zweistöckige Kristalltorte, die zwei verschiedene Füllungen beinhalten soll.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen
SAT.1
Das große Backen

Das große Backen

Alle 11 Staffeln und Folgen