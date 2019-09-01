Kreativer Auftakt bei den HobbybäckernJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 1: Kreativer Auftakt bei den Hobbybäckern
106 Min.Folge vom 01.09.2019Ab 6
In der allerersten Aufgabe backen zehn Hobbybäcker ihre Lieblingsrezepte. Als Auftakt in der Technischen Prüfung hat sich Jurorin Bettina Schliephake-Burchhardt für einen allseits bekannten Klassiker entschieden: Die Pudding-Brezel. Das Highlight folgt zum Schluss mit der gebackenen Visitenkarte.
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
