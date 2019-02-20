Herzhafte Leckereien und eine besondere Herausforderung für GilJetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 2: Herzhafte Leckereien und eine besondere Herausforderung für Gil
131 Min.Folge vom 20.02.2019Ab 6
In der zweiten Folge von "Das große Promibacken" starten unsere sieben Promi-Kandidaten diesmal mit einer herzhaften Kuchenvariante. Von pikant gewürzter und orientalisch gefülltem Pie bis zur traditionellen Wähe mit Rotkohl ist für jeden Geschmack etwas dabei. In der Technischen Prüfung gilt es einen Schwan aus Brandteig zu backen, bis die Promis in der letzten Aufgabe zweistöckige Torten zum Thema "Glow in the Dark" kreieren dürfen.
