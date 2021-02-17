Vom Promi zum HobbybäckerJetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 1: Vom Promi zum Hobbybäcker
117 Min.Folge vom 17.02.2021Ab 12
Wie in jedem Jahr beginnen die Promis mit ihrem "Lieblingsrezept". Die Jury möchte die prominenten Bäcker und ihre Persönlichkeit kennenlernen und sich von individuellen Kreationen begeistern lassen. Die Technische Prüfung hat es in sich: Es gilt, filigrane Glückskekse mit der Hand zu formen und auf den Punkt zu backen. Den krönenden Abschluss bildet die selbstgebackene Visitenkarte. Wer überzeugt die Jury mit seiner ganz persönlichen Motivtorte?
Das große Promibacken
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen