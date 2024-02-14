"Backen ohne Sicherheitsgurt": Die Promis stehen in den StartlöchernJetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 1: "Backen ohne Sicherheitsgurt": Die Promis stehen in den Startlöchern
119 Min.Folge vom 14.02.2024Ab 6
Lasst Torten sprechen! Promis wie Susan Sideropoulos, Simon Gosejohann, Alexandra Rietz oder Julian F.M. Stöckl haben fleißig in der Backstube geübt, um mit einer aussagekräftigen, hübsch modellierten 3D- oder Motivtorte zu überzeugen. Damit präsentieren die prominenten Bäckerinnen und Bäcker ihre Persönlichkeit. Weitere Challenges: das Lieblingsrezept und Bettys Riesen-Hefeschnecke. Wer bewahrt sich die Chance auf den goldenen Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck?
Das große Promibacken
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen