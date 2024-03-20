"Juhuu - Finale!": Starke Konkurrenz, enge Timings und ein goldener CupcakeJetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 6: "Juhuu - Finale!": Starke Konkurrenz, enge Timings und ein goldener Cupcake
120 Min.Folge vom 20.03.2024Ab 6
Als Auftakt zum Finale müssen elegante Mousse-Torten im Velvet-Look präsentiert werden. Auch die technische Prüfung hat es noch einmal in sich mit Christian Hümbs berühmten "Himbeer-Igeln". Zum süßen Showdown geben die Promis noch einmal alles und erstellen zweistöckige, individuell dekorierte Torten, die nicht nur das Auge, sondern auch den Gaumen verführen. Wer wird Deutschlands beste:r prominente:r Hobbybäcker:in 2024?
Weitere Folgen in Staffel 8
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen