DAS HAUS AM MEER mit Julia Leischik

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 22.08.2022
Folge 1: Hochzeit nach 30 Jahren - Wird Dirk ein zweites Mal "JA" sagen?

105 Min.Folge vom 22.08.2022Ab 12

Carina trifft ihre Lebensretterin, durch die sie den Herzstillstand beim Rückflug aus dem Urlaub vor 10 Jahren nur knapp überlebte. Für ihre Traumhochzeit fehlten Marion und Dirk damals die Mittel. Nun möchte sie ihm erneut die Frage der Fragen stellen– wird er sie ein zweites Mal heiraten? Im „Haus am Meer“ kommen die Emotionen nicht zu kurz: Maria Lia bittet ihren besten Freund um Verzeihung, das Wiedersehen zwischen Hanna und ihrem Papa steht kurz bevor und wird Petra ihr Liebesglück finden?

SAT.1
