Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
DAS HAUS AM MEER mit Julia Leischik

Dieser Antrag macht Rosies Familienglück perfekt!

SAT.1Staffel 1Folge 105vom 20.09.2022
Dieser Antrag macht Rosies Familienglück perfekt!

Dieser Antrag macht Rosies Familienglück perfekt!Jetzt kostenlos streamen

DAS HAUS AM MEER mit Julia Leischik

Folge 105: Dieser Antrag macht Rosies Familienglück perfekt!

94 Min.Folge vom 20.09.2022Ab 12

Michael und Rosi leben in einer harmonischen Patchworkfamilie. Rosi ist Michaels große Liebe und seine absolute Traumfrau, daher plant er gemeinsam mit Moderatorin Julia Leischik eine wunderschöne Überraschung, um ihr gemeinsames Glück perfekt zu machen: Heimlich lockt Julia die nichtsahnende Rosi ins HAUS AM MEER und überrascht sie am Strand mit Live-Gesang. Dann gibt sich Michael zu erkennen und rührt Rosi mit seinem romantischen Hochzeitsantrag zu Freudentränen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

DAS HAUS AM MEER mit Julia Leischik
SAT.1
DAS HAUS AM MEER mit Julia Leischik

DAS HAUS AM MEER mit Julia Leischik

Alle 1 Staffeln und Folgen