Das Schnäppchen-Menü - Drei Gänge, fertig, los!
Folge 41: Team Amore gegen Team Zerstreut
44 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12
Spitzenkoch Alexander Kumptner sucht das beste "Schnäppchen-Menü": Wie kocht man mit beschränktem Budget abwechslungsreich und lecker? Diese Frage stellt der österreichische Haubenkoch seinen Kandidat:innen. Zwei Teams treten jeweils gegeneinander an, um das beste Drei-Gänge-Menü mit einem Budget von nur 20 Euro zu kochen. Anschließend bewertet Alexander Kumptner die Gerichte. Wer kann den TV-Koch überzeugen und geht mit einem Preisgeld von 500 Euro nach Hause?
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Just Friends Productions GmbH