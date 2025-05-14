Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Schnäppchen-Menü - Drei Gänge, fertig, los!

Team Amore gegen Team Zerstreut

SAT.1Staffel 1Folge 41vom 14.05.2025
Team Amore gegen Team Zerstreut

Folge 41: Team Amore gegen Team Zerstreut

44 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12

Spitzenkoch Alexander Kumptner sucht das beste "Schnäppchen-Menü": Wie kocht man mit beschränktem Budget abwechslungsreich und lecker? Diese Frage stellt der österreichische Haubenkoch seinen Kandidat:innen. Zwei Teams treten jeweils gegeneinander an, um das beste Drei-Gänge-Menü mit einem Budget von nur 20 Euro zu kochen. Anschließend bewertet Alexander Kumptner die Gerichte. Wer kann den TV-Koch überzeugen und geht mit einem Preisgeld von 500 Euro nach Hause?

SAT.1
