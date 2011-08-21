Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel
Folge vom 21.08.2011: Staubige Zeiten in Mexiko
45 Min.Folge vom 21.08.2011Ab 12
Egal ob Sumpf, Gletscher oder Regenwald - Survival-Profi Dave Canterbury kommt mit jeder Umgebung zurecht. Immerhin war der Amerikaner jahrelang Ausbilder beim US-Militär. Sein Credo lautet: Hauptsache es gibt Wasser! Doch genau das findet man in den endlosen Salzwüsten der mexikanischen Halbinsel Baja California äußerst selten. Und wenn es dort mal regnet, was fast nie vorkommt, hat man auch nichts davon. Das viele Salz im Boden macht das Regenwasser nämlich im Handumdrehen unbrauchbar. Außerdem muss man in dieser unwirtlichen Region eine weitere Regel beachten: In der Wüste verdreifachen sich die Wege. Was dort zum Greifen nah erscheint, ist oft kilometerweit entfernt.
Genre:Reality, Natur, Anleitung/Tutorial, Abenteuer
