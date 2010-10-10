Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel

In der Wildnis Arizonas

DMAXFolge vom 10.10.2010
In der Wildnis Arizonas

Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel

Folge vom 10.10.2010: In der Wildnis Arizonas

45 Min.Folge vom 10.10.2010Ab 12

Während Ex-Militärausbilder Dave sich durch dichte Kiefernwälder kämpft, bereitet sein Kompagnon Cody in dieser Episode der Doku-Serie schon mal das Abendessen vor. Die beiden Survival-Profis beginnen ihren Trip durch Arizona diesmal kilometerweit voneinander entfernt und müssen sich in der Wildnis erst wieder finden. Sollte Dave nach schweißtreibender Wanderung tatsächlich die Wüste erreichen und seinen Kumpel ausfindig machen, wartet auf ihn ein deftiger Buschratten-Braten zur Belohnung. Vorausgesetzt Cody hat mit seinen steinzeitlichen Fangmethoden Erfolg und bringt den Nager auch wirklich in den Kochtopf.

