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Das Unerklärliche mit William Shatner

Mysteriöse Mumien

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 1vom 09.08.2026
Mysteriöse Mumien

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Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 1: Mysteriöse Mumien

41 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12

Im Jahr 1923 öffnet der Archäologe Howard Carter mit seinem Team die Grabstätte des altägyptischen Königs Tutanchamun und bestaunt die perfekt erhaltene Mumie und die beigelegten Schätze. Doch als insgesamt sieben Mitglieder des Archäologen-Teams nach der Öffnung unter seltsamen Umständen ums Leben kommen, wächst die Furcht vor einem grausamen Fluch.

Weitere Folgen in Staffel 2

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