Bekämpfung von EpidemienJetzt kostenlos streamen
Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 5: Bekämpfung von Epidemien
41 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Experten untersuchen die schrecklichsten Epidemien der Menschheit. Es kostete Millionen Menschenleben, bis die Wissenschaft in der Lage war, die Plagen in den Griff zu bekommen und das Leid der Betroffenen zu lindern.
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy