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Das Unerklärliche mit William Shatner

Die Psyche von Verbrechern

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 6vom 09.08.2026
Die Psyche von Verbrechern

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Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 6: Die Psyche von Verbrechern

41 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12

Kriminalpsychologen wollen die Psyche von Verbrechern verstehen, sie berechenbar machen. Doch wird es jemals gelingen, die Motivation für Mord, Vergewaltigung und Folter zu verstehen oder bleibt das Hirn eines Schwerverbrechers ein ewiges Mysterium?

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