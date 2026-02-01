Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Unerklärliche mit William Shatner

Die Grenzen des Erklärbaren

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 23vom 08.02.2026
Das Unerklärliche mit William Shatner

Folge 23: Die Grenzen des Erklärbaren

41 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12

Es gibt Rätsel auf unserer Erde, für die die Wissenschaft keine Erklärung liefern kann. William Shatner möchte wissen, aus welcher Perspektive sich die seltsamsten Naturphänomene erklären lassen.

