Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 24vom 08.02.2026
41 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12

Ob innerhalb der eigenen Familie oder der spirituellen Praxis - Rituale sind etwas zutiefst Menschliches und werden über alle Kulturen hinweg ausgeführt und gepflegt. William Shatner geht deren Macht und Wirkung auf den Grund.

