Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 35: Jack the Ripper
41 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12
Im Laufe der Geschichte gab es viele Serienmörder, aber keiner hat mehr Faszination und Angst verbreitet als "Jack the Ripper". Fast 140 Jahre nach der brutalen Ermordung seines letzten Opfers bleibt das Rätsel um seine Identität ungelöst. Wer war Jack the Ripper? Und was trieb ihn dazu, grausame Morde zu begehen?
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Das Unerklärliche mit William Shatner
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Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy