Übernatürliches im Wilden WestenJetzt kostenlos streamen
Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 38: Übernatürliches im Wilden Westen
41 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12
Die nordamerikanische Frontier ist voller Legenden über Cowboys, Ureinwohner und Gesetzlose. Daneben gibt es auch viele unheimliche Geschichten über verfluchte Berge, Monster und sogar UFOs. Könnten diese Erzählungen der Wahrheit entsprechen?
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy