Das verschwundene Gold der Azteken

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 30.11.2025
Spanische Todesfalle

Das verschwundene Gold der Azteken

Folge 3: Spanische Todesfalle

42 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

In Nevada geht die Suche nach dem verschwundenen Gold der Azteken weiter: Die Miners wollen mithilfe einer besonderen Waffe einen weiteren Zugang zu dem gefährlichen Tunnelsystem finden. In New Mexico brüten die Villescas über einer Möglichkeit, in die Mine zu gelangen.

