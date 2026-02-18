Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 18.02.2026: Ehestatus: Kompliziert
87 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
Darcey reist mit Georgi nach Bulgarien, um ihre Flitterwochen nachzuholen und seine Familie kennenzulernen – doch kulturelle Unterschiede und alte Unsicherheiten sorgen für Spannungen. Yara überrascht Jovi derweil mit einem neuen Familienmitglied und großen beruflichen Plänen, während sie sich gleichzeitig nach mehr Nähe sehnt. Doch Jovi ist von dem Zwergpudel-Welpen gar nicht begeistert. Julia und Brandon geraten wegen ihres Kinderwunsches unter Druck. Und Gino ringt mit seinen Gefühlen für Jasmine und steht vor der Frage, ob ihre Ehe überhaupt noch zu retten ist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-9: Warner Bros. Discovery, Inc.