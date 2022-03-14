Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 14.03.2022: Allein mit den Zweifeln
44 Min.Folge vom 14.03.2022Ab 12
Nach zwei Wochen in Korea fliegt Deavans Mutter Elicia zurück in die Staaten. Deavan vermisst ihre Mom jetzt schon, da sie in Seoul kaum jemand zum Reden hat. Und Elicia befürchtet, dass ihr Schwiegersohn nicht fähig sein wird, seine Familie zu versorgen. Jihoon dagegen ist über Elicias Abreise heilfroh und hat endlich wieder das Gefühl, frei atmen zu können. In Addis Abeba fühlt sich Ariela sehr einsam und hat plötzlich Angst, ihr Baby ohne ihre Familie in Äthiopien zu bekommen. Außerdem steht sie unter Druck, in Ostafrika bleiben zu müssen, auch wenn die Beziehung mit Biniyam nicht gut läuft.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.