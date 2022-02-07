Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 07.02.2022: Ins Ungewisse
44 Min.Folge vom 07.02.2022Ab 12
Yazans Verlobte Brittany kommt nach Jordanien. Der 24-Jährige ist nervös: Bei ihrem ersten Besuch hatte sich die Amerikanerin oft danebenbenommen, Minirock und Spaghettiträger-Tops getragen, die ihren Busen kaum bedeckten. Seine Familie ist von Brittany gar nicht begeistert und rät Yazan, eine Muslimin zu heiraten, am besten eine Verwandte. Ansonsten muss die Amerikanerin zum Islam konvertieren. Ariela aus New Jersey hat derweil ihr letztes Familientreffen, bevor sie nach Äthiopien abreist. Vor allem Mutter Janice ist besorgt, dass Ariela ihr Kind in einem Entwicklungsland zur Welt bringen will.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.