Sieben Koffer und ganz viel ChaosJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 07.02.2022: Sieben Koffer und ganz viel Chaos
44 Min.Folge vom 07.02.2022Ab 12
Brittany ist schon auf dem Weg von Amerika nach Jordanien und wird am Folgetag eintreffen. Yazan kann es kaum erwarten, seine Verlobte in die Arme zu schließen. Seine Eltern haben eher Bedenken, ob die junge Frau wirklich zum Islam konvertieren wird – denn das ist für die traditionsbehaftete Familie die Voraussetzung für eine Heirat. Was sie noch nicht wissen: Brittany ist immer noch verheiratet und kann deshalb noch gar keine offizielle Verbindung mit Yazan eingehen. Ariela aus New Jersey steht inzwischen kurz vor ihrer Abreise nach Äthiopien, wo sie ihr Kind zur Welt bringen wird.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.