Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübtJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 14.02.2022: Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt
44 Min.Folge vom 14.02.2022Ab 12
Deavan aus Utah ist gerade mit ihren Kindern zu Jihoon nach Seoul gezogen und bekommt Besuch von ihrer Mutter Elicia. Die Stimmung ist schlecht, denn Elicia kann nicht fassen, wie ihre Tochter und die Enkel wohnen: Die Gegend sieht aus wie das Ghetto von Korea, wirkt unsicher und gefährlich. Auch Deavan ist extrem wütend auf Jihoon. Sie krempelt ihr ganzes Leben für den Koreaner um, und er schafft es nicht einmal zu prüfen, ob die Wohnung familientauglich ist – sie ist winzig, ohne Wohnzimmer und Herd. Wenn er nicht sofort etwas Neues findet, wird sie mit den Kids wieder abreisen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.