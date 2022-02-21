Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 21.02.2022: Traum und Albtraum
44 Min.Folge vom 21.02.2022Ab 12
In Seoul ist die Stimmung auf dem Nullpunkt: Deavan ist unbeschreiblich wütend auf ihren Verlobten Jihoon, weil er sie belogen hatte, um sie und die Kinder von Amerika nach Korea zu locken. Dabei hat der 29-Jährige keine finanziellen Mittel, um seine kleine Familie zu ernähren. Deavan ist mit den Kids und ihrer Mutter nun vorübergehend in ein Hotel gezogen und wird in die USA zurückkehren, wenn Jihoon nicht schnell eine Lösung und eine annehmbare Wohnung findet. Sein letzter Ausweg: wieder einmal Geld von seinen Eltern zu leihen. Doch wird diese Taktik auf die Dauer funktionieren?
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.