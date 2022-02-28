Was zu viel ist, ist zu vielJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen - Auswandern für die Liebe
Folge vom 28.02.2022: Was zu viel ist, ist zu viel
44 Min.Folge vom 28.02.2022Ab 12
Nach Begutachtung der schäbigen Absteige, die Biniyam für Ariela gemietet hatte, ist Mama Janice überzeugter, denn je, dass ihre Tochter nicht in Äthiopien bleiben und vor allem ihr Kind hier nicht zur Welt bringen kann. Doch vorher will sich die gelernte Krankenschwester die Hygieneverhältnisse in der örtlichen Klinik ansehen. Zu ihrer Überraschung stellt Janice fest, dass es eine Neugeborenen-Intensivstation gibt und das Krankenhaus weit besser organisiert ist, als vermutet. Im koreanischen Seoul braucht Deavan Abstand zu Jihoon, um zu überlegen, wie es für sie und die Kinder weitergehen soll.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.