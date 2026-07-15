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Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe

Die Stunde der Wahrheit

TLCFolge vom 15.07.2026
Die Stunde der Wahrheit

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Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe

Folge vom 15.07.2026: Die Stunde der Wahrheit

88 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Misstrauen, Eifersucht und unbequeme Wahrheiten: Während Forrest auf den Philippinen plötzlich Zweifel an Sheenas Familiengeschichte bekommt, bereitet sich Lisa nervös auf das entscheidende Treffen mit Daniels strengem Onkel in Nigeria vor – inklusive traditionellem Gewand und Beichtstunde. Gleichzeitig eskaliert bei Annalyn und Jovon ein Streit um Vertrauen, Fremdflirten und Handy-Kontrollen, während Rick panisch versucht, eine Affaire in Kolumbien zu verbergen. Und auch bei Laura und Birkan kracht es gewaltig: Zwischen Shisha, Eifersucht und Kontrollzwang geraten beide tiefer in ihren toxischen Beziehungskampf.

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