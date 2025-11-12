Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 12.11.2025: Junggesellenabschiede
88 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12
Die Ereignisse spitzen sich zu: Jessica ist außer sich, als Juan auf ihrer Junggesellinnenparty sehnsüchtig von seinem früheren Leben auf Kreuzfahrtschiffen erzählt. Stevi und Mahdi feiern gemeinsam in New Orleans, doch seine Eifersucht und Zweifel überschatten die Vorfreude auf die Hochzeit. Mina erklärt sich schließlich bereit, Marks Ehevertrag zu unterschreiben – allerdings nur unter der Bedingung, dass er ihren Sohn Clayton adoptiert. Währenddessen ringt Shekinah in Los Angeles mit Sarpers Launen und seiner neuen Karriereidee als Comedian. Ihre Heiratsabsichten sind in weite Ferne gerückt.
