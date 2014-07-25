Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 25.07.2014: Kulturschock
45 Min.Folge vom 25.07.2014Ab 6
Die temperamentvolle Paola aus Kolumbien hat große Probleme, mit Russ auf der Farm seiner konservativen Eltern zu wohnen, und kommt auch mit seinen Freunden nicht klar. Louis möchte seine Söhne auf die Ankunft von Aya vorbereiten, doch Ex-Frau Tonya hält die Philippinerin für eine billige Katalogbraut und ist voller Misstrauen. Kirlyam aus Brasilien kämpft mit ihren Englischproblemen und leidet unter Heimweh, und auch die Russin Aziza hat wenig Spaß, als sie Mikes skeptische Familie in Cleveland kennenlernt. Doch die Uhr tickt: Den vier Paaren bleiben weniger als drei Monate, um herauszufinden, ob sie nach Ablauf der Probezeit heiraten oder sich trennen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.