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Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Die ersten Zweifel

TLCFolge vom 01.08.2014
Die ersten Zweifel

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Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Folge vom 01.08.2014: Die ersten Zweifel

45 Min.Folge vom 01.08.2014Ab 6

Nach den euphorischen Tagen des Wiedersehens kommen bei den vier Paaren erste Zweifel auf: Da Paola und Russ’ Eltern auf der Farm nicht miteinander klar kommen, ziehen die beiden in eine schicke Wohnung in Tulsa. Doch hier gibt es neue Probleme. Als Louis seine Aya nach Indianapolis bringt, wird sie plötzlich mit einer misstrauischen Exfrau, zwei Kindern und seinem bescheidenen Lebensstil konfrontiert. Aziza kocht vor Eifersucht, als sie ihren Mike mit zwei Mädchen in einer Bar sieht. Und die schöne Kirlyam wird nach ihrem Besuch im Beautysalon einer Model-Agentur empfohlen - was ihren Vielleicht-Ehemann Alan extrem beunruhigt.

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